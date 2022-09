Trudna sytuacja na polskiej granicy. To efekt działań Putina

-To oznacza, że dzisiaj mamy na granicy od 30 do 40 proc. ciężarówek więcej aniżeli jeszcze rok temu , szczególnie samochodów ciężarowych z Ukrainy - powiedział polityk.

Tak wyglądają kolejki na granicy

Informując o sytuacji na polsko-ukraińskich towarowych przejściach granicznych rzecznik lubelskiej IAS w Lublinie Michał Deruś przekazał w piątek, że w Dorohusku na wjazd do Polski, według informacji strony ukraińskiej, oczekuje 2820 ciężarówek, czas oczekiwania wynosi 112 godzin , a w ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany odprawiono 24 pojazdy. Natomiast w kolejce na wyjazd z Polski w Dorohusku znajduje się 1000 ciężarówek , czas oczekiwania to 45 godzin, a w ciągu ostatniej zmiany funkcjonariusze odprawili 24 pojazdy.

Rzecznik lubelskiej IAS poinformował, że w kolejce do przejścia towarowego w Hrebennem po wschodniej stronie granicy znajduje się 700 ciężarówek, czas oczekiwania to 60 godzin, a w czasie ostatniej 12-godzinnej zmiany do Polski wjechało 161 pojazdów. Na wyjeździe z Polski stoi 830 ciężarówek, czas oczekiwania to 50 godzin, a funkcjonariusze odprawili 181 pojazdów.