Ukraina oskarża Rosję o kradzież zboża i blokadę portów. Zagrożone są kolejne żniwa

Nie bez powodu Ukraina nazywana jest spichlerzem świata. To w dużej mierze ona zaopatrywała w towary rolne m.in. Bliski Wschód i Afrykę. Wojna sprawiła, że dostawy zostały zablokowane. Teraz okazuje się, że Rosja wysyła np. zboża do Turcji. Ukraińcy twierdzą, że to ich zboże, które zostało ukradzione. Mowa o blisko 600 tys. ton.