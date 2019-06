Trump oskarża Iran o atak na tankowce w Zatoce Omańskiej

Trump ostrzegł Iran przed próbami zamknięcia cieśniny Ormuz, strategicznie ważnej dla światowego transportu ropy naftowej i położonej niedaleko miejsca, w którym doszło do incydentu z tankowcami – informuje PAP.

Agencja Associated Press podała, że w administracja Trumpa rozważa przywrócenie eskort wojskowych statkom przepływającym przez Ormuz. Republikański senator z Karoliny Południowej Lindsey Graham, stronnik Trumpa, wcześniej na antenie Fox News wezwał władze USA do natychmiastowego powrotu do tej praktyki.