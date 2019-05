Trump pozywa Deutsche Bank. Chodzi o dokumenty

Pozew wniesiony w poniedziałek (29.04.2019) przez Donalda Trumpa i troje jego dzieci: Donalda Jr., Erica i Ivankę dotyczy tzw. żądania udostępnienia danych. W USA jest to wiążące prawnie wezwanie do postawienia do dyspozycji śledczych wymaganych informacji i dowodów. W obecnym przypadku amerykański oddział Deutsche Bank i instytut finansowy Capital One mają przekazać odpowiednie dokumenty komisjom Izby Reprezentantów Kongresu USA.