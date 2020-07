Trzaskowski obiecuje obniżkę VAT. "Musimy robić wszystko, by pobudzać konsumpcję"

- Dochodzą do nas głosy, że rządzący szykują się do kolejnej podwyżki podatków, stąd pośpiech w organizacji wyborów. Widzimy drożyznę. Ceny mleka wzrosły o 10 proc., ceny masła o 40 proc., szynki o 25 proc. mamy olbrzymie wzrosty cen, a GUS w ostatnich miesiącach nie publikuje informacji o koszyku cen - mówił Rafał Trzaskowski. - Jasno chcę powiedzieć, że jeśli rządzący będą chcieli podnosić podatki, to napotkają moje weto - dodał.