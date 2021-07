Tusk: Dług, daniny, drożyzna. Były premier tak podsumował politykę gospodarczą rządu

Dług, daniny, drożyzna - to według Donalda Tuska gospodarczy program rządzącej większości. - Kto zapłaci za to 3D? Nie PiS, tylko młodzi ludzie. Dług publiczny będą spłacać nasze dzieci i wnuki - mówił były premier.

Jak wyjaśniał Tusk, to co robi w polityce gospodarczej obecny rząd, nie jest niczym nowym w polityce.

- To stary pomysł, ma już ze 100 lub więcej lat. Jest jak z drukarki 3D. Stąd ten dług, daniny, drożyzna. Polega to na tym, by zabrać wszystkim wszystko, trochę się podzielić, po uważaniu dać różnym grupom, a resztę rozkraść - stwierdził.

- Oni się dziś spotykają i mają badania. Okazało się, że ludziom się nie podoba, że kradną od rana do wieczora. Więc wymyślili, że dziś się naradzą w tajemnicy, jak kraść dalej, by tego widać nie było. Oni musieli przeprowadzić badania, by się dowiedzieć, że jak władza kradnie, to ludzie tego nie lubią - mówił Tusk.