Tusk komentuje kryzys węglowy: to pokazuje, jak niezdarna jest ta władza

- Węgiel to nie jest kwestia wiary. Węgiel trzeba dostarczyć — skomentował Donald Tusk. Dodając od razu, że w momencie, kiedy Polska jako jeden z pierwszych krajów w Europie wprowadzała embargo na rosyjski węgiel, to apelował do rządu o to, aby zabezpieczył wcześniej odpowiednią ilość tego surowca. Wszystko po to, aby w polskich domach nie zabrakło opału tej zimy.