Tusk mówi o finansowym dramacie. "To, co Europa mogła zapłacić, zapłacą polscy podatnicy"

Przewodniczący PO Donald Tusk na sobotniej konferencji w Bydgoszczy krytykował fakt, że do naszego kraju wciąż nie dotarły unijne pieniądze na zrealizowanie Krajowego Planu Odbudowy. Nawiązał przy tym do wizyty w Polsce przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Według polityka zmarnowano kolejną okazję, by zamknąć temat pieniędzy dla Polski.