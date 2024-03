Tusk znów komentuje inflację. "Na takie wielkanocne życzenia czekaliśmy"

Inflacja w marcu 2024 r. Premier komentuje

Inflacja w marcu 2024 roku spadła do poziomu 1,9 proc. rok do roku (r/r). Analitycy prognozowali, że wzrost wyniesie 2,2 proc. W lutym wskaźnik wyniósł 2,8 proc. Obecny odczyt jest najniższy od co najmniej pięciu lat. Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. (z odchyleniem o ±1 punktu procentowego).