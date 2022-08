Ubezpieczenie delegacji – na co zwrócić uwagę?

Kto ponosi koszty ubezpieczenia delegacji?

Ubezpieczenie podróży służbowej przydaje się nie tylko w wyjazdach zagranicznych. Nigdy nie wiadomo, kiedy może stać się coś złego. Pracodawca jest odpowiedzialny za swojego pracownika w trakcie jego pracy podczas delegacji. To on pokrywa koszty ubezpieczenia, mimo że nie jest to jego obowiązkiem. Ma to jednak związek z interesami firmy. Jeśli pracodawca nie zdecyduje się wykupić ubezpieczenia delegacji, może to zrobić sam pracownik.