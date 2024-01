Uderzenie w Szwecję. To wpłynie także na Polskę

W money.pl we wtorek poinformowaliśmy o tym, że fala bankructw w Szwecji wzrosła o 29 proc . Tym samym osiągnęła najwyższy wskaźnik od lat 90. XX w. , czyli od momentu, gdy pęknięcie bańki nieruchomościowej sparaliżowało krajowy sektor bankowy . Eksperci są jednak zdania, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Kryzys rozlewa się po Szwecji

To jednak tylko jedna ze stron kryzysu, który dotknął tego kraju. W swojej analizie firma Ebury, specjalizująca się w pośredniczeniu w handlu międzynarodowym, zauważa, że korona szwedzka straciła jedną piątą swojej wartości względem euro w ciągu dwóch lat. Jeszcze mocniej osłabiała się względem dolara. Poniżej notowania względem złotego z ostatniego roku.

Wszystko wskazuje na to, że Szwecja po raz pierwszy od czasów pandemii zakończy rok z ujemnym PKB. Z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wynika, że gospodarka kraju skurczy się o 0,7 proc. w porównaniu do wyników za 2022 r.

Szwedzi mniej importują. To zagrożenie dla polskich firm

A wobec osłabienia się waluty (także względem polskiej) drożeć zaczął import do kraju. To osłabia nastroje konsumentów, a zarazem uderza w polskich eksporterów , dla których skandynawski rynek jest jednym z istotniejszych na mapie handlowej.

– Warto pamiętać, że Szwecja to bardzo dojrzały rynek, a eksporterzy z Polski dali się poznać już z wysokiej jakość produktów i usług. To czynnik, który w największej mierze decyduje o powodzeniu biznesu w Szwecji – tłumaczy przedstawiciel Ebury.

Jeszcze w 2022 r. polskie firmy wyeksportowały do tego państwa towarów za 43,5 mld zł. To wzrost o 18,7 proc. rok do roku. Najpewniej jednak w 2023 r. tego wyniku nie udało się powtórzyć ze względu na widoczny spadek popytu Skandynawów.