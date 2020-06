UE przedłuża sankcje wobec Rosji.

Unijne sankcje dotyczą sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz produktów podwójnego zastosowania. Ograniczają dostęp do unijnych rynków kapitałowych dla największych rosyjskich instytucji finansowych, firm energetycznych oraz przemysłu obronnego.

Obowiązuje zakaz eksportu i importu broni. Unia nie dzieli się też z Rosją technologiami, które mogą zostać wykorzystane do produkcji do produkcji i wydobycia ropy naftowej.

Unia uzależniła zniesienie sankcji od całkowitego wdrożenia warunków porozumienia z Mińska. Rosja formalnie miała na to czas do 31 grudnia 2015 roku. Jednak część zapisów przyjętych w białoruskiej stolicy nie została wprowadzona do dziś.