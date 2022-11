Ukłon i cios. Komisja Europejska nie odpuszcza Węgrom

Komisja Europejska podjęła w środę decyzję, by zarekomendować zamrożenie 7,5 mld euro z polityki spójności dla Węgier. Rada Unii Europejskiej będzie miała teraz czas do 19 grudnia na głosowanie w tej sprawie. Do wprowadzenia w życie zawieszenia funduszy wymagana jest większość kwalifikowana.