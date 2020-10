gospodarka oprac. Jakub Ceglarz 42 minuty temu

Ukraina chce do UE. Duda zapewnia o wsparciu

- Drzwi do Unii Europejskiej muszą pozostawać otwarte. My Ukrainę na drodze do Unii zdecydowanie wspieramy - zapewniał we wtorek wieczorem prezydent Andrzej Duda.

Podziel się Dodaj komentarz