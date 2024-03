Ukraina chce złagodzić spór z Polską. Stawia warunek

W maju 2022 r. po inwazji Rosji na Ukrainę Parlament Europejski zdecydował o zawieszeniu cła na import produktów z Ukrainy. Wkrótce doprowadziło to do sytuacji, w której kraje sąsiedzkie, w tym Polska, doświadczyły nadmiernego napływu zbóż, a to skutkuje protestami rolników - zauważa "Financial Times".