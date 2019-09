Ukraińcy w Polsce. Coraz więcej chce zostać na stałe, bo zarabiają lepiej

Do pozostania w Polsce Ukraińców zachęciła podwyżka minimalnej stawki godzinowej , która urosła wraz z podwyżką pensji minimalnej z początku 2019 roku. Na taką odpowiedź wskazało ok. 58 proc. respondentów.

Z kolei mniej istotne dla badanych jest postępujące uproszczenie procedury zatrudniania – z tak postawionym pytaniem zgodziło się 44 proc. 37 proc. oceniło, że najbardziej zachęca ich do pozostania zmniejszenie okresu oczekiwania na decyzję w polskich urzędach.

Polepszenie ekonomicznych warunków sprawiło, że do Polski na stałe z chęcią przeprowadziłoby się aż 33 proc. ukraińskich pracowników. Z kolei co piąty chciałby mieszkać w Polsce przez kilka lat.

Ponad połowa ankietowanych była zatrudniona od trzech do sześciu miesięcy. To kolejna poprawa, którą wskazuje raport EWL – w zeszłym roku 54 proc. z nich wskazało, że pracowali mniej niż trzy miesiące podczas ostatniego pobytu w kraju nad Wisłą. Podwoiła się przez rok liczba pracowników z Ukrainy, którzy podjęli zatrudnienie w Polsce przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy.