Ukrainie brakuje miliardów dolarów. Oto ile potrzeba na najbliższe trzy miesiące

Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że gospodarka Ukrainy skurczy się w tym roku o 35 proc., ponieważ wojna ograniczyła produkcję. Szefowa MFW wezwała w środę państwa członkowskie Funduszu do udzielenia pomocy ukraińskiej gospodarce. "Georgieva zasugerowała, że wsparcie powinno być udzielane w formie dotacji w ramach skoordynowanego wysiłku krajów członkowskich funduszu" - informuje FT.

Dziennik przypomina, że w zeszłym tygodniu minister finansów Ukrainy Sergii Marchenko wezwał do natychmiastowego wsparcia finansowego. Mówił, że kraj ogarnięty wojną potrzebuje dziesiątek miliardów dolarów , by pokryć deficyt budżetowy. Według niego ukraiński rząd znalazł się "pod wielką presją" w związku ze spadkiem wpływów z podatków.

W marcu wydatki publiczne Ukrainy przekroczyły dochody o około 2,7 mld dol., a w kwietniu i maju Ukraina spodziewa się pogłębienia tej luki do 5-7 mld dol. miesięcznie.

W poniedziałek prezes Banku Światowego David Malpass zapowiedział natomiast, że zarząd jego organizacji "w ciągu najbliższych kilku tygodni" przedyskutuje kwestię nowej puli pieniędzy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe. Chodzi o pakiet wart ok. 170 mld dol., który ma zostać rozdysponowany od kwietnia 2022 r. do czerwca 2023 r. Kwota ta jest kontynuacją wcześniejszego programu finansowego do walki z pandemią COVID-19.