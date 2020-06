Umicore wybuduje w Polsce fabrykę produkującą materiały do samochodów elektrycznych

"Cieszymy się z kolejnego innowacyjnego projektu! 125 mln euro z EBI Umicore Group na nową fabrykę materiałów katodowych do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych w Polsce! 350 nowych miejsc pracy!" - napisała na Twitterze wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska.

To właśnie ta instytucja ma przekazać belgijskiej grupie pożyczkę na kwotę 125 mln euro. Kredyt ten ma zapewnić pokrycie ok. połowy łącznego kosztu projektu w jego początkowej fazie - podaje portal WNP.pl. Termin zapadalności pożyczki został przewidziany na osiem lat.

"Przejście na czystszą mobilność jest priorytetem w wysiłkach Unii Europejskiej zmierzających do drastycznego ograniczenia emisji CO2, a Umicore jest właściwą grupą do tego, aby wesprzeć to przejście. Dzięki zintegrowanemu europejskiemu łańcuchowi dostaw materiałów akumulatorowych, Umicore znacząco przyczyni się do planów Unii Europejskiej dotyczących stworzenia konkurencyjnego i zrównoważonego ekosystemu akumulatorów w Europie" - czytamy w oświadczeniu firmy.