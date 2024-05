Unia Europejska blokuje rosyjskie media. Kolejne cztery na liście

Unijni ambasadorowie zdecydowali w środę o zablokowaniu czterech rosyjskich nadawców: Voice of Europe, Ria Novosti, Rossijskaja Gazieta i Izwiestia. Trafiły one na listę mediów z zakazem nadawania na terytorium Unii Europejskiej. Bruksela jest zdania, że szerzą one dezinformację.