Unia Europejska miała chronić bioróżnorodność. Nie podołała. Jest raport i nowe rekomendacje

Bioróżnorodność, czyli zróżnicowanie form istnienia na Ziemi, ulega ciągłym zmianom. Zmieniający się klimat i katastrofy naturalne wielokrotnie w historii planety zmieniały liczebność gatunków oraz zasoby ekosystemów. Nigdy jednak nie działo się to tak szybko i w wielu przypadkach – w sposób nieodwracalny. Działalność człowieka powoduje wymieranie wielu gatunków. O ile zagrożone pandy czy białe lwy mogą przetrwać z ogrodach zoologicznych (co oczywiście nie jest żadnym idealnym rozwiązaniem, ale mimo wszystko pozwoli zachować ich geny), to setki owadów czy ptaków znikną na tyle cicho, że tylko naukowcy zorientują się, że ich zabrakło.