Unia Europejska wyciąga rękę w kierunku Mołdawii. Więcej produktów wyeksportuje bez cła

Posłowie z Komisji Handlu Międzynarodowego zatwierdzili propozycję podwojenia kwot na siedem produktów rolnych, których eksport nie został jeszcze w pełni zliberalizowany: śliwki, winogrona stołowe, jabłka, pomidory, czosnek, wiśnie i sok winogronowy . Przez rok dwa razy więcej tych produktów będzie można sprzedać do UE bez ceł.

Liberalizacja pomoże mołdawskim producentom i przedsiębiorstwom przezwyciężyć utratę rynków rosyjskich, białoruskich i ukraińskich z powodu wojny Rosji z Ukrainą. Dzięki tymczasowej liberalizacji handel ten zostanie przekierowany do Unii Europejskiej.

Stosunki między UE a Mołdawią reguluje układ o stowarzyszeniu, który obejmuje pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu . Zapewnia ona pełną liberalizację całego eksportu do UE, z wyjątkiem siedmiu produktów opisanych wyżej.

Pod koniec czerwca Rada Europejska podjęła decyzję, zgodnie z którą Mołdawia i Ukraina otrzymały status kandydatów do przystąpienia do Unii Europejskiej. - To historyczny moment — ogłosił wówczas szef Rady Charles Michel.