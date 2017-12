Polacy znów w czołówce. Zobacz, ile wydajemy na alkohol

Fot. REPORTER 8804,5 mln euro, tyle wydali Polacy na alkohol w 2016 roku

W sumie 130 mld euro z budżetu domowego przeznaczyli Europejczycy na alkohol. To około 1,6 proc. wszystkich wydatków rodziny. Jak na tym tle wypadają Polacy? W ubiegłym roku na trunki wydaliśmy więcej niż rok wcześniej.

8804,5 mln euro - tyle wydali Polacy na alkohol w 2016 roku – wynika z danych Eurostatu. To o 327 mln więcej niż rok wcześniej. Pijemy więcej? Z badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że pijemy tyle samo, ale wybieramy droższe trunki – pisze Forsal.

Na tle Europy, która wydaje łącznie 130 mld euro na alkohol, znajdujemy się w czołówce. Może nie ścisłej, bo wyprzedzają nas Stronia, Łotwa i Litwa, ale na równie z Czechami znaleźliśmy się tuż pod podium. Napoje wyskokowe stanowią 3,6 proc. budżetu domowego.

Na przeciwnym biegunie są Hiszpanie, to oni wydajną najmniej. Alkohol pochłania zaledwie 0,8 proc. wydatków domowych. Tylko 0,1 pkt. proc. więcej Włosi i Grecy, a dalej Portugalczycy i Niemcy.

Unijna średnia to 1,6 proc. wszystkich wydatków rodziny. Co, jak sprawdził Forsal, odpowiada poziomowi wydatków na produkty medyczne i urządzenia i sprzęt. To także nieco więcej niż kwoty przeznaczane na edukację i ochronę socjalną.