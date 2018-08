To może być przełom ws. Brexitu. Unia ma specjalną ofertę dla Wielkiej Brytanii

Fot. Amer Ghazzal/REX/Shutterstock Brytyjczycy ciągle spierają się w tej sprawie. Negocjatorom tez daleko do zgody

Jak ocenia główny negocjator UE, nowy model nigdy wcześniej nie był proponowany żadnemu z państw spoza Unii, dlatego porozumienie jest bliskie. Czasu nie ma zbyt wiele, bo Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską do marca przyszłego roku.

- Jesteśmy gotowi do zaoferowania Wielkiej Brytanii takiego partnerstwa, jakiego nigdy wcześniej nie było z państwem trzecim - mówi cytowany przez „Daily Mail” Michel Barnier tuż po rozmowie z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem.

Do tej pory Barnier wielokrotnie podkreślał, że Wielka Brytania musi wybrać jeden z istniejących modeli używanych np. przez Norwegię lub Kanadę. Zatem to dość istotna zmiana. Tym bardziej, że twarde stanowisko UE, powtarzał w poniedziałek francuski prezydent Emmanuel Macron.

Nie do końca jednak wiadomo jak daleko idąca ma być ta zmiana. Szczegółów obaj panowie nie podali, ale z oświadczenia wynika, że propozycja jest bardzo kompleksowa i dotyczy gospodarki, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na kontynencie.



Unijny negocjator jeszcze raz podkreślił, że Brytyjczycy nie mogą żądać korzyści wynikających z bycia uczestnikami jednolitego rynku na swoich warunkach. Z kolei szef niemieckiej dyplomacji po spotkaniu dodał, że obecne starania idą w kierunku zachowania czegoś co nazwał „ambitną i bliską relacją" z Londynem.

Co ważne, na dalsze rozmowy i kolejne tygodnie negocjacyjnego pata, obie strony nie mają czasu. Londyn ma opuścić Unię do 29 marca 2019 roku. Co niezwykle istotne dla Polaków na Wyspach, wszystkie zasady, również i te o swobodnym przepływie osób, będą obowiązywać do końca 2020 roku.

Jednak już teraz nasi rodacy odczuwają skutki podjętej przez Brytyjczyków decyzji. Jak pisaliśmy w money.pl Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii wysyłają do kraju coraz mniej pieniędzy. Tylko w pierwszym kwartale tego roku nasi rodacy z Wysp wysłali do Polski prawie 200 mln zł mniej niż przed rokiem.

W ostatnim roku znacząco spadła też liczba obywateli Unii Europejskiej pracujących w Wielkiej Brytanii. Jest ich tam 2,28 miliona, z czego prawie milion stanowią Polacy.

