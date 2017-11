Budżet Unii Europejskiej na 2018 rok. Jest porozumienie ponad podziałami

Wygrały oszczędności. Wydatki oraz zobowiązania w budżecie Unii Europejskiej w 2018 roku będą niższe niż planował tamtejszy parlament. Po długich negocjacjach zapisano 144,7 mld euro na płatności w przyszłym roku i 160,1 mld euro na przyszłe wydatki. W dwóch najbardziej interesujących Polskę kwestiach nie ma niespodzianek.

Mimo dużych rozbieżności między przedstawicielami unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego, zawarto porozumienie w sprawie budżetu UE na przyszły rok. Udało się więc zamknąć temat na chwilę przed ostatecznym terminem wyznaczonym na 20 listopada. W przypadku przekroczenia tej granicy Komisja Europejska musiałaby przedstawiać nowy projekt.

Różnice wynikały przede wszystkim z proponowanych wielkości wydatków i zobowiązań budżetowych. Europarlament chciał zwiększenia puli wydatków, na co nie było zgody wśród rządów państw członkowskich. Propozycja europosłów zakładała 147 mld euro, a więc o 2 mld euro więcej niż proponowała druga strona. Ostatecznie ustalono płatności na 144,7 mld euro.

Również skromniejszy będzie budżet pod względem zobowiązań, a więc kwot, z których Unia Europejska będzie pokrywała przyszłe wydatki. Parlament Europejski chciał przeznaczyć na nie 162 mld euro, podczas gdy unijne kraje proponowały zmniejszenie puli o 3 mld. Znowu wygrały oszczędności i ustalono limit na poziomie 160,1 mld euro.

- W tym roku staraliśmy się zmaksymalizować wpływ wydatków UE, zachowując jednocześnie wystarczającą swobodę, aby móc reagować na nieprzewidziane potrzeby - komentował zaraz po zawarciu porozumienia Mart Kivine, wiceminister finansów Estonii i główny negocjator budżetu w imieniu Rady UE, cytowany przez PAP.

Polska pod lupą Unii Europejskiej

Zarys budżetu nie jest na tyle szczegółowy, by móc coś więcej powiedzieć na temat korzyści bezpośrednio dla naszego kraju. Mimo to wiadome było, że z punktu widzenia naszych interesów kluczowe jest zwiększenie finansowania w porównaniu z wcześniejszymi latami na politykę spójności i rolnictwo. Większych niespodzianek w tej kwestii nie ma.

Przyjęto propozycje Komisji Europejskiej, która wnioskowała o ponad 55 mld euro na fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz prawie 60 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. W dokumencie znalazły się odpowiednio kwoty: 55,5 mld i 59 mld euro.

- To jest budżet dla wszystkich. Pomoże stworzyć więcej miejsc pracy, pobudzić wzrost gospodarczy i zwiększyć inwestycje. Wesprze młodych w poszukiwaniu pracy. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich. Każde euro musi być wydane efektywnie i tworzyć wartość dodaną dla Europy - podkreślił komisarz unijny Günther H. Oettinger, cytowany w komunikacie Komisji Europejskiej.

Deal! We have just agreed on the new #EUBudget: Our priorities for 2018 #Growth, #Youth #Security #Migration. Thanks to @Europarl_EN + @EUCouncilPress 4 good discussions. Press statement: https://t.co/KLp1Mco2zx pic.twitter.com/mjLx5xwOga