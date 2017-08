"The Times": EBI wstrzymał finansowanie inwestycji w W. Brytanii. Element nacisku?

Londyn nie dostanie pieniędzy z EBI, do czasu zamknięcia brexitowych negocjacji.

Europejski Bank Inwestycyjny wstrzymał decyzje dotyczące przyznawania długoterminowych pożyczek dla Wielkiej Brytanii do czasu wyjaśnienia warunków wyjścia kraju z Unii Europejskiej - poinformował we wtorek dziennik "The Times".

Gazeta zwróciła uwagę, że w ubiegłym roku EBI udzielił na inwestycje w Wielkiej Brytanii pożyczek o łącznej wartości 6,9 mld funtów (7,5 mld euro), a w tym roku zaledwie 1,4 mld funtów (1,5 mld euro). Według informacji gazety niemal wszystkie tegoroczne umowy podpisano w pierwszych trzech miesiącach roku, przed formalnym rozpoczęciem procedury wyjścia W. Brytanii z UE.

Zbliżone do EBI źródło gazety powiedziało, że decyzje w sprawie pożyczek dla Wielkiej Brytanii pozostaną wstrzymane do czasu porozumienia o opuszczeniu Wspólnoty.

W przesłanym dziennikowi oświadczeniu EBI podkreślił, że "w ciągu dwóch lat Wielka Brytania przestanie być stroną traktatów, co oznacza, że nie będzie członkiem EBI". Zaznaczono, że w związku z tym konieczne jest "dołożenie szczególnej staranności, jeśli chodzi o operacje finansowe kończące się po 2019 roku".

Zdaniem "Timesa" zwłoka związana z rozpatrywaniem wniosków do EBI o pożyczki może opóźnić nowe projekty i zwiększyć koszty związane z finansowaniem inwestycji, m.in. farm wiatrowych, szkół, budynków uniwersyteckich i nowych szpitali.

Rzecznik organizacji Universities UK, która zrzesza czołowe brytyjskie uczelnie, przyznał, że brak decyzji EBI w sprawie finansowania stanowiłby problem. Dodał, że w ubiegłych latach korzystając z tego źródła finansowania możliwe było budowanie nowych ośrodków badawczych i nauczania.

Brytyjskie ministerstwo finansów podkreśliło w oświadczeniu, że "dopóki Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, brytyjskie firmy powinny mieć dostęp do finansowania z EBI na takich samych zasadach jak inne państwa członkowskie".

Wielka Brytania ma obecnie 16 proc. udziałów w EBI.

Z Londynu Jakub Krupa