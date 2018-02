Fundusze unijne. Polacy je lubią, choć prawie nie znają

Fot. Jacek Bereźnicki W latach 2014-2020 Polska może liczyć na 82,5 mld euro z UE

Polska dostaje z UE najwięcej pieniędzy spośród wszystkich państw Wspólnoty. A Polacy są zadowoleni z tego, jakie przynoszą efekty. Mimo że często nie potrafią wskazać żadnego z unijnych funduszy.

82,2 proc. Polaków pozytywnie ocenia efekty działania funduszy europejskich w Polsce - wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research pod koniec stycznia. Zaledwie jeden na 21 badanych jest przeciwnego zdania.

- Wyniki sondażu potwierdzają, że Polacy pozytywnie oceniają członkostwo Polski w UE i wieloletnie zaangażowanie UE w rozwój naszego kraju. Unijne inwestycje są korzystne nie tylko dla naszej gospodarki, ale także dla Polaków, którzy udowadniają, że potrafią korzystać ze środków europejskich - komentuje Marek Prawda, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Jako najczęściej finansowane w Polsce przez UE obszary Polacy wymieniają ochronę środowiska (wskazało na nią 62,5 proc. badanych), naukę i edukację (52 proc.) i rozwój działalności gospodarczej (48,7 proc.). Nieco inaczej Polacy oceniają wpływ unijnych funduszy na rozwój ich najbliższego otoczenia. W tym przypadku przede wszystkim wskazują na poprawę infrastruktury.



SW Research

Badanie pokazuje jednak jasno, że Polacy nie znają nazw programów i funduszy unijnych. 30 proc. ankietowanych nie potrafiło wymienić spontanicznie ani jednego. Najpopularniejszy - Program Infrastruktura i Środowisko - wskazało zaledwie 23,8 proc. Zaledwie co dwunasty badany słyszał o Planie Junckera, a co dwudziesty - o Programie Erasmus+. Łatwiej było im wskazać konkretną inwestycję.

O dofinansowanie unijne aplikowało (indywidualnie lub jako przedstawiciel firmy) 16 proc. ankietowanych. Ponad jedna trzecia przyznała przy tym, że dobrze zna kogoś, kto o pieniądze unijne się ubiegał. 60 proc. badanych stwierdziło, że nie widzi żadnych przeszkód w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

W latach 2014-2020 UE przeznaczyła dla Polski 82,5 mld euro. Polacy złożyli wnioski ok. 73 tys. wniosków na kwotę ok. 463 mld zł. Wartość dofinansowania wyniosła ok. 287 mld zł.