Jest porozumienie w sprawie Brexitu. Tusk gratuluje May

Przywódcy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej podczas piątkowego szczytu w Brukseli oficjalnie zgodzili się przejść do kolejnej fazy rozmów dotyczącej warunków Brexitu.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ogłosił wiadomość wczesnym popołudniem, składając gratulacje premier Theresie May za kolejny krok w negocjacjach.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may