KE znów podnosi prognozy polskiego PKB

Fot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER Leszek Skiba, wiceminister finansów

Ekonomiści Komisji Europejskiej podwyższyli prognozę dynamiki polskiego PKB w 2018 r. do 4,2 proc. z 3,8 proc., a w 2019 r. do 3,6 proc. z 3,4 proc. Z kolei Leszek Skiba, wiceminister finansów, ocenił, że "aktualna prognoza dynamiki PKB Polski w 2018 r. na poziomie 3,8 proc. jest konserwatywna".

W opublikowanym w środę raporcie KE prognozuje mocny wzrost gospodarczy Polski, głownie dzięki konsumpcji prywatnej. "Kompozycja wzrostu pozostanie prawdopodobnie podobna do 2017 r., z największym wkładem popytu wewnętrznego. Konsumpcja indywidualna będzie wspierana przez szybszy wzrost płac i rekordowo wysokie zaufanie konsumentów" - napisano w raporcie.

- Nasza prognoza wzrostu na 2018 r. wskazuje na 3,8 proc., ale wiemy, że jest to bardzo, bardzo konserwatywne założenie w porównaniu do średniej rynkowej. Jesteśmy w trakcie prac nad aktualizacją programu konwergencji. Ciągle analizujemy co zrobić z tą prognozą, jednak są mocne przesłanki, by ponownie przemyśleć te 3,8 proc. - powiedział Skiba na konferencji prasowej, cytowany przez PAP.

Morawiecki dla money.pl o PKB: jesteśmy po bezpiecznej stronie mocy i tęczy. Zobacz wideo:



Eksperci KE przewidują, że w 2018 r. nadal będzie postępować odbudowa inwestycji dzięki odbiciu w inwestycjach publicznych.

Spodziewają się również, że inflacja w 2017 r. osiągnęła średnio 1,6 proc. W 2018 r. ma wynieść 2,1 proc, z kolei w 2019 r. będzie to 2,6 proc.

