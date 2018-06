Komisja Europejska sprawdza, czy Qatar Petroleum nie łamie prawa. Spółka dostarcza gaz m.in. do gazportu w Świnoujściu

Fot. Lukasz Szelemej/EAST NEWS Dostawa gazu do Świnoujścia

Komisja Europejska wszczęła postępowanie sprawdzające ws. złamania unijnego prawa na rynku gazu. Chce ustalić, czy dostarczająca błękitne paliwo m.in. do Świnoujścia spółka Qatar Petroleum nie ogranicza konkurencji w Europie.

W oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej wprost stwierdzono, że celem postępowanie jest ustalenie, czy w umowach zawartych pomiędzy Qatar Petroleum, a europejskimi importerami LNG nie zawierają przypadkiem klauzul ograniczających swobodny przepływ błękitnego paliwa w Unii Europejskiej. Taki zapis stanowiłby naruszenie unijnych zasad antymonopolowych.

- Energia powinna przepływać w Europie bez przeszkód niezależnie od jej pochodzenia. Otworzyliśmy postępowanie sprawdzające, by ustalić, czy istnieją problematyczne klauzule ograniczające terytorialnie w kontraktach na dostawy gazu realizowanych przez Qatar Petroleum. Takie klauzule mogą szkodzić konkurencji, a tym samym ograniczać konsumentom możliwość wykorzystywania korzyści zintegrowanego europejskiego rynku energii - poinformowała komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Qatar Petroleum jest największym eksporterem LNG na świecie. Co istotne, każdego roku dostarcza około 2 mld m3 tego surowca do gazoportu w Świnoujściu. To mniej więcej jedna ósma naszego rocznego zużycia. W skali europejskiej Qatar Petroleum zaspokaja 40 proc. całkowitego zapotrzebowania wspólnoty. Zdaniem KE, w niektórych długoterminowych umowach zawartych między katarską firmą a europejskimi odbiorcami znajdują się klauzule zakazujące reeksportu błękitnego paliwa do innych unijnych państw.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, Qatar Petroleum może zostać ukarane w oparciu zarówno o Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Komisja w oficjalnym komunikacie zaznaczyła jednak, że wszczęcie postępowania nie oznacza uznania winy.

O podobne praktyki posądzony w przeszłości został Gazprom. W jego wypadku stwierdzono naruszanie prawa, ale dzięki zobowiązaniu do zmiany praktyk, uniknął kary.

