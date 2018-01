Komisja Europejska wszczyna postępowanie wobec Polski. Pod lupą zamówienia publiczne w zbrojeniówce

Fot. AA/ABACA/EAST NEWS - Zapewnienie efektywnego wydawania publicznych środków na obronę leży w interesie wszystkich - przekonuje komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska.

Polska, Włochy, Dania, Holandia i Portugalia znalazły się pod lupą Brukseli w związku z naruszaniem wspólnotowego prawa w zakresie zamówień publicznych w sektorze obronności - poinformowała w czwartek Komisja Europejska.

Kraje te, zdaniem Brukseli, nie stosują (lub robią to niewłaściwie) przepisów UE dotyczących zamówień publicznych na rynkach obrony i bezpieczeństwa. Komisja wysłała już do nich wezwania do usunięcia uchybień.

- Zapewnienie efektywnego wydawania publicznych środków na obronę leży w interesie wszystkich: władz publicznych, przemysłu i, co najważniejsze, naszych obywateli - powiedziała Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego.

To nie jedyne problemy Polski, o których dowiadujemy się w czwartek. Tego samego dnia Komisja Europejska zdecydowała bowiem o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE pozwu dotyczącego naszego kraju.

Chodzi o problemy z wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego. Komisja wnioskuje, by za każdy dzień zwłoki w ich przyjęciu Polska płaciła 87,6 tys. euro kary.