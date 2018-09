Polacy za granicą zarabiają coraz więcej. Do kraju przesyłają jednak mniej

Fot. East News Nie bez znaczenia dla większych zarobków naszych imigrantów były wyższe płace w Wielkiej Brytanii i Irlandii

7,7 tys. zł brutto zarabiają średnio Polacy, którzy wyjechali na saksy. Ich pensje wzrosły o 10 proc. W sumie w całej Europie nasi rodacy zarobili równowartość 136,5 mld zł.

Polacy za granicą zarabiają, jak nigdy dotąd. Ich dochody są najwyższe od czasu przystąpienia do UE – pisze "Rzeczpospolita".

Z danych firmy Euro-Tax.pl wynika, że w ubiegłym roku zarobki rodaków były wyższe o 14,2 proc. niż rok wcześniej. W sumie polscy pracownicy zarobili równowartość 136,5 mld zł.

Gdzie najwięcej. Na sukces zapracowali przede wszystkim menadżerowie zatrudnienie w najbardziej rozwiniętych krajach Unii. Ale nie bez znaczenia były wyższe płace w Wielkiej Brytanii i Irlandii – pisze "Rz".

Na zachodzie wciąż zarobki są ponad trzykrotnie wyższe niż w Polsce, co potwierdzają dane Eurostatu z 2016 roku. Również pensje rosły tam dwa razy szybciej niż w kraju podnosząc je o 10 proc. rok do roku.

Mimo wyższych dochodów pieniędzy do kraju przekazywanych jest mniej niż do tej pory. Dane NBP wskazują, że łączna wartość transferów spadała w 2017 r o 0,1 mld zł – informuje dziennik. W ubiegłym roku polscy imigranci przysłali do kraju 16,3 mld zł.

