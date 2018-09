Decyzję agencji FTSE Russell uznającą Polskę za kraj o rozwiniętym rynku można porównać z awansem drużyny piłkarskiej do Ligi Mistrzów. Polski rynek znalazł się w tej samej kategorii, co amerykański, japoński czy niemiecki.

Z kolei prezes Pekao S.A. zaznaczył, że choć Polska miała bardzo dobre wyniki makroekonomiczne, to ze względu na sklasyfikowanie jako "rynek wschodzący" , traciła w chwili problemów innych państw w tej kategorii. - Rykoszetem obrywaliśmy w przypadku zawirowań rynkowych, np. w Turcji i Argentynie. Uważam to za nieuzasadnione - podkreślił Krupiński.

Początek drogi

O tym, że decyzja o reklasyfikacji jest dopiero początkiem drogi, a nie jej celem, przypomniał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. - Nie ma co osiadać na laurach, bo kluczowy jest nasz udział w tych indeksach, czyli jak dynamicznie będzie rozwijała się nasza giełda - dodał. Waga polskiego udziału w głównym indeksie FTSE Developed All Cap Index wyniesie bowiem 0,154 proc.

Zdaniem prezesa PZU TFI Marcina Antosiewicza, by zwiększać ten udział, Polska musi ogrywać "przewodnią rolę w regionie”, co pozwoli "znaleźć dojście do inwestorów i opowiedzieć im historię, która ich zainteresuje”. Dokładnie opisał to wiceprezes PKO BP Jakub Papierski, który przyznał, że najbliższe kwartały będą stały pod znakiem informowania nowych potencjalnych inwestorów o tym "jak wygląda polski rynek kapitałowy, polska gospodarka i najlepsze polskie spółki".