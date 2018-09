Dołączyliśmy od elitarnego grona. Polska krajem rozwiniętym

Fot. PAP/EPA Will Oliver Polska awansowała do grupy rynków rozwiniętych

Polska awansowała z grupy krajów rozwijających się do prestiżowego grona rynków rozwiniętych. W poniedziałek debiut Giełdy Papierów Wartościowych i 36 polskich spółek w indeksie FTSE Russell. Z tej okazji money.pl jest w Londynie, by towarzyszyć wielkiemu otwarciu.

Dołączyliśmy do grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, do których zalicza się m.in. Niemcy, Francję, Japonię czy Stany Zjednoczone. Jesteśmy pierwsi od ponad dekady, którzy awansowali w indeksie FTSE Russell do grona rynków rozwiniętych. Do tego jesteśmy prekursorami w Europie Środkowo-Wschodniej. To szansa na napływ zagranicznego kapitału, ale nie unikniemy pewnego ryzyka.

FTSE Russell to dostawca indeksów giełdowych. Należy do London Stock Exchange (LSE), pod względem obrotów jednej z największych na świecie giełd papierów wartościowych.

W indeksie zaczniemy od pozycji numer 23. Co zdaniem prezesa warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Marka Dietla, jest dobrą pozycją na start.

- Budzimy się w świecie 25 rozwiniętych rynków kapitałowych. W klubie, w którym nigdy nie byliśmy, więc nie wiemy, co to tak naprawdę oznacza dla rynku. Zaczynamy z pozycji 23. i jest to dobra pozycja do atakowania dalej. Jest potencjał polskiej gospodarki, aby wzrosnąć do pozycji 21., ale to będzie dłuższy proces - powiedział Dietl.

Awansu Polsce pogratulował prezes FTSE Russell Mark Makepeace. - Polskie władze ciężko pracowały, by taki awans stał się możliwy - stwierdził. - Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług post-transakcyjnych oraz rozwiniętą infrastrukturę. GPW funkcjonuje w oparciu o nowoczesny system transakcyjny - stwierdził prezes GPW Marek Dietl.

I jak dodał, ten awans to także duże wyzwanie i rosnące oczekiwania wobec rynku kapitałowego.

Co awans oznacza w praktyce?

Dla obserwatorów i analityków rynków kapitałowych nie do końca jest pewne, czy ten awans dla Polski to większa szansa czy zagrożenie. Zauważają, że czysto teoretycznie powinien ściągnąć do naszego kraju nowych inwestorów z większym kapitałem.

Zagrożeniem jest to, że udział polskich spółek w koszyku FTSE krajów rozwiniętych będzie stanowił 0,154 proc., a w koszyku krajów rozwijających się było to 1,33 proc.

- To jest na tyle mało, że jeśli są fundusze, które mają taki benchmark, to jest to zupełnie pomijalna wielkość. Bardzo często będzie tak, że w ogóle nikt nie będzie się interesować Polską, żeby jakiekolwiek pieniądze tu inwestować. To jest zupełnie pomijalny udział – stwierdził podczas debaty PAP Biznes Sławomir Kościak, zarządzający funduszem TFI PZU.

Więcej optymizmu w rozmowie z money.pl wyraża Hadley Dean, prezesem spółki EPP, będącej największym właścicielem centrów handlowych w Polsce.

- Awans Polski do grona rozwiniętych rynków to kolejne potwierdzenie tego, że polska gospodarka ma się naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że przyczyni się to do zmiany postrzegania Polski za granicą - stwierdził Dean.

Jak dodał, reklasyfikacja FTSE Russell jest tym bardziej istotna, że prawie 90 proc. światowych funduszy inwestycyjnych może inwestować tylko w krajach uznawanych za „najbardziej rozwinięte” pod względem rynków kapitałowych.

- Dotychczas Polska miała dostęp jedynie do 12-13 proc. globalnego kapitału. Teraz w naszym zasięgu będzie 100 proc. – mówi prezes EPP.

Polskie spółki w londyńskim koszyku

FTSE Russell podał, że w skład indeksów rynków rozwiniętych wejdzie 37 polskich spółek.

Do grona dużych spółek dołączy PKO Bank Polski.

Do średnich spółek dołączą: PKN Orlen, Grupa Lotos, PGE, PGNiG, KGHM Polska, Bank Pekao, PZU, BZ WBK, mBank, LPP, Dino Polska, CD Projekt, Cyfrowy Polsat.

Jako małe spółki zakwalifikowano: Bank Millennium, AmRest Holdings, Bank Handlowy. JSW, Alior Bank, CCC, Play Communications, Orange Polska, Grupa Azoty, Enea, Tauron Polska Energia, Kernel Holding, Kruk, Asseco Poland, Budimex, Eurocash, Ciech, Energa, PKP Cargo, Lubelski Węgiel Bogdanka, GPW, Boryszew, Neuca.

Polska na ten awans czekała od 2011 r. Jest on efektem ciągłego wzrostu rynku kapitałowego w naszym kraju oraz stałego wzrostu PKB. Dzięki niemu staliśmy się największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej i jedyną w regionie zakwalifikowaną do grona rynków rozwiniętych.

Prezes GPW Marek Dietl pytany przez PAP Biznes o swoje oczekiwania co do zachowania inwestorów po przejściu w klasyfikacji FTSE Russell stwierdził, że możemy się spodziewać dużej przebudowy portfeli inwestorów przez najbliższy rok, półtora roku.

- W takim momencie trudno będzie mówić, albo prognozować jakiś klarowny trend. Liczymy jednak, że po tym okresie nastąpi większe zbilansowanie różnych grup inwestorów. Dojdą nowi algo-traderzy, nowe aktywne fundusze, jak i szereg pasywnych, których nie było na warszawskim rynku – mówił Dietl.

Prezes GPW wskazuje, że analitycy oczekują odpływów, twierdząc że największe fundusze nie będą zainteresowane inwestycjami w mniejsze spółki.

- Nie uwzględniają jednak szeregu mniejszych funduszy, a także tego, że już wkrótce do indeksów rynków wschodzących będą mocniej zaliczane Chiny. Pozostając na niższym poziomie tracilibyśmy nasze udziały, teraz więc uciekamy do przodu - powiedział Dietl.

Optymizm studzą nieco giełdowi analitycy. Podkreślają, że dopiero ewentualny awans Polski w indeksach MSCI miałaby duży wpływ na warszawską giełdę, ale póki co nasz kraj nie spełnia kilku kryteriów wymaganych przez tę grupę indeksową.

