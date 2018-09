Porażka Theresy May na szczycie UE. Funt traci

Fot. PAP/EPA/CHRISTIAN BRUNA Theresa May i Angela Merkel w czasie szczytu w Salzburgu.

Brak porozumienia pomiędzy premier Wielkiej Brytanii a przywódcami Unii Europejskiej podczas szczytu w Austrii ma opłakane skutki dla funta. Po tym, jak Theresa May przyznała, że rozmowy w sprawie brexitu znalazły się w impasie, kurs tej waluty zanurkował.



Szczyt w Salzburgu pokazał czarno na białym, że do porozumienia pomiędzy Londynem a Brukselą jest bardzo daleko. Według samej Theresy May rozmowy w sprawie brexitu znalazły się w impasie. Po raz kolejny podkreśliła, że od braku umowy gorsza jest zła umowa.

Na złe wieści ze szczytu i na piątkowe słowa May negatywnie zareagował funt. Szterling stracił 1,5 proc. wobec waluty amerykańskiej. Za funta płacono 1,3078 dolara. Funt jest teraz wart 4,7940 zł.

Wideo: brexit w martwym punkcie. Ekspert: grozi nam chaos

Jak podkreśla Bloomberg, w zgodnej opinii brytyjskiej prasy Theresa May została w Salzburgu upokorzona. Nagłówki piątkowych gazet nie pozostawiały wątpliwości, że szefowa brytyjskiego rządu poniosła jedną z większych porażek w swojej dotychczasowej karierze.

Komentatorzy zwracają uwagę, że obie strony twardo obstają przy swoich racjach i nie wykazują woli do kompromisu. "Financial Times" donosi jednak, że plan z Chequers brytyjskiej premier ma zostać zmieniony.

Kością niezgody pomiędzy Brukselą a Londynem pozostaje granicy pomiędzy brytyjską Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Komisja Europejska chce, by kontrola przepływu towarów nie odbywała się tam, lecz już na głównej brytyjskiej wyspie. To jednak jest nie do przyjęcia dla Londynu, bo mogłoby oznaczać osłabienie jego związku z Irlandią Północną.

