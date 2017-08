Rząd nie chciał reparacji od Niemiec. Przynajmniej jeszcze w ubiegłym tygodniu

Fot. Stefan Maszewski/REPORTER

- Nie mamy informacji, by oficjalne stanowisko Rządu RP wyrażone w uchwale z 2004 r. uległo zmianie - napisał 8 sierpnia wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski. To odpowiedź na zapytanie posła Adama Ołdakowskiego o ewentualne ubieganie się o odszkodowania wojenne od Niemców.

Zapytanie posła PiS dotyczyło głośnych ostatnio reparacji wojennych. Z tym, że zostało zadane na początku lipca, a więc jeszcze zanim rozpętała się na ten temat medialna burza.

"Panie Ministrze przecież rząd tak zwanego PRL-u w 1953 roku nie miał legitymacji społecznej na to żeby z tych odszkodowań zrezygnować, bo był to rząd wybrany w sposób oszukańczy i zależny od Związku Radzieckiego nie miał prawa podjąć takiej decyzji" - napisał Adam Ołdakowski, a jego słowa przytacza "Gazeta Wyborcza".

Reparacje według niektórych wyliczeń mogłyby wynieść nawet 25 bln zł. Na co można je wydać?

Do takiej argumentacji odniósł się Magierowski. "Zawarte w piśmie tezy prawne są nie do końca spójne z argumentacją podnoszoną w ostatnim czasie przez niektórych Przedstawicieli Rządu RP w środkach masowego przekazu i wskazujące, że Polsce należą się od Niemiec reparacje. Departament Prawno-Traktatowy sporządził w tej sprawie notatkę dla Pana Ministra" - podkreślił wiceminister spraw zagranicznych.

I dodał, że "jak dotąd nie ma informacji, by oficjalne stanowisko Rządu RP wyrażone w uchwale z 2004 r. uległo zmianie". Sprawę jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza"

Chodzi tutaj o dokument, który został wydany przez rząd Marka Belki 19 października 2004 roku. "Oświadczenie Rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych Rząd RP uznaje za obowiązujące" - czytamy w nim.



odpowiedź z 8 sierpnia na zapytanie posła PiS Adama Ołdakowskiego

"Oświadczenie z 23 sierpnia 1953 r. było podjęte zgodnie z ówczesnym porządkiem konstytucyjnym, a ewentualne naciski ze strony ZSRR nie mogą być uznane za groźbę użycia siły z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego, wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych" - głosi komunikat sprzed 13 lat.

W tym miejscu Magierowski kolejny raz podkreśla, że oficjalne stanowisko rządu w tej sprawie nie uległo zmianie. Co więcej, dodaje że "w myśl art. 9 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego". Wciąż o odszkodowania mogą się natomiast ubiegać indywidualni poszkodowani.

To o tyle ciekawe, że odpowiedź wiceministra spraw zagranicznych została opublikowana w przeddzień wizyty Witolda Waszczykowskiego w TVP. 9 sierpnia szef polskiej dyplomacji stwierdził w wywiadzie dla telewizji publicznej, że "decyzja z 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji może zostać podważona".

Tatuś tego Pana w 2004 r. uznał, że nie należą się PL reparacje za IIWŚ. https://t.co/Ng5bnDXjqc -- Arkadiusz Mularczyk (@arekmularczyk) 8 sierpnia 2017

Z kolei kilka dni wcześniej poseł PiS Arkadiusz Mularczyk poinformował, że zwrócił się do Biura Analiz Sejmowych w tej sprawie. Ma ono sprawdzić, czy Polska może domagać się od Niemiec reparacji wojennych.

Wygląda więc na to, że wspólne stanowisko ws. ewentualnych odszkodowań od Niemiec wciąż nie zostało jeszcze ustalone. Nie tylko wewnątrz obozu rządzącego, ale nawet w granicach resortu spraw zagranicznych.

Wątpliwości nie mają za to eksperci. - To radosna twórczość posła Mularczyka. Społeczność międzynarodowa uznawała rządy komunistyczne w Warszawie, które podpisywały ważne do dziś umowy międzynarodowe. Rezygnacja z reparacji jest więc ostateczna - mówi "Gazecie Wyborczej" prof. Władysław Czapliński, specjalista od prawa międzynarodowego.