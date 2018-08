Strajk w Ryanairze. Odwołanych niemal 400 lotów, ucierpią także Polacy

Fot. STEPHANIE LECOCQ Z powodu strajku w piątek trzeba odwołać prawie 400 lotów

10 sierpnia piloci Ryanaira z Niemiec, Belgii, Irlandii i Szwecji nie usiądą za kokpitami samolotów. Chcą lepszych warunków pracy i zarobków.

Z powodu strajku w piątek trzeba odwołać prawie 400 lotów, przez co ucierpi około 55 tys. pasażerów. Odwołane zostały również 24 loty z i do Polski. Ucierpi około 3 tys. Polaków. Nie polecą samoloty na trasach:

FR3282 Düsseldorf-Weeze – Bydgoszcz 06:45 FR3283 Bydgoszcz – Düsseldorf-Weeze 08:45 FR1711 Berlin-Schönefeld – Kraków 11:05 FR 1712 Kraków – Berlin-Schönefeld 12:25 FR5420 Norymberga – Kraków 14:45 FR5421 Kraków – Norymberga 16:40 FR5026 Memmingem – Warszawa-Modlin 18:00 FR5025 Warszawa-Modlin – Memmingen 20:10 FR1404 Kolonia – Warszawa-Modlin 18:05 FR1405 Warszawa-Modlin – Kolonia 20:15 FR3517 Hamburg – Katowice 18:45 FR3518 Katowice – Hamburg 20:45 FR6728 Bruksela-Charleroi – Kraków 06:30 FR6729 Kraków – Bruksela-Charleroi 08:55 FR1057 Bruksela-Charleroi – Warszawa-Modlin 06:55 FR1058 Warszawa-Modlin – Bruksela-Charleroi 09:15 FR1055 Bruksela-Charleroi – Warszawa-Modlin 18:20 FR1056 Warszawa-Modlin – Bruksela-Charleroi 20:40 FR7011 Sztokholm-Skavsta – Warszawa-Modlin 07:00 FR7012 Warszawa-Modlin – Sztokholm-Skavsta 08:55 FR8451 Sztokholm-Skavsta – Gdańsk 10:50 FR8452 Gdańsk – Sztokholm-Skavsta 12:30 FR9715 Sztokholm-Skavsta – Kraków 19:00 FR9716 Kraków – Sztokholm-Skavsta 21:15

Jeśli chodzi o Niemcy, zostanie odwołanych 250 lotów - wszystkie do i z tego kraju. Nie odbędą się też 104 loty do Belgii, 22 loty do Szwecji i 20 do Irlandii.

Planowo natomiast będą latały samoloty z i do Holandii, mimo że wcześniej załogi też rozważały strajk. Jak jednak poinformował Ryanair, piloci zdecydowali się w piątek pracować normalnie.

Piloci w różnych częściach Europy żądają od Ryanaira zmian w polityce płac, umowy określającej długość urlopów i zasad transferów załóg pomiędzy bazami Ryanaira w Europie i w Afryce. Oprócz tego w negocjacjach ma uczestniczyć niezależny negocjator, na co nie chce przystać przewoźnik.

Fala strajków przetoczyła się przez Ryanaira już dwa tygodnie temu. Wtedy protestował personel kabinowy z Hiszpanii, Portugalii i Belgii. W efekcie przez dwa dni odwołanych zostało 600 lotów. Ucierpiało 100 tys. pasażerów.

