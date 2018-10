Sankcje na Polskę. Komisja Europejska może zażądać kar już 16 listopada

Rozprawa w kwestii środków tymczasowych, które zablokowały ustawę o Sądzie Najwyższym i zobowiązały Polskę do powrotu do sytuacji sprzed 3 kwietnia, ma się odbyć 16 listopada – podaje RMF24 .

To wówczas Komisja Europejska może zażądać kar finansowych, jeśli tylko uzna, że Polska nie zastosowała się do postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – informuje rozgłośnia. Jeśli tak się stanie, dowiemy się również, jak wysokie mogą być te sankcje.

- Jeśli rząd się nie dostosuje, to można się spodziewać kar w wysokości 100 tys. euro dziennie. A może i więcej, bo to dla nas recydywa - tłumaczył na łamach money.plprof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego nawiązując do zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej do czasu wyroku.