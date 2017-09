Zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu. UE przedłużyła sankcje za agresję na Ukrainę

Fot. AP/FOTOLINK/East News

Stolice uznały, iż nie ma podstaw do łagodzeni sankcji. Rada zweryfikowała też listę i usunęła z niej cztery zmarłe osoby.

Państwa UE przedłużyły w czwartek o kolejne pół roku sankcje za działania naruszające lub podważające integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy.

Obecnie restrykcje w formie zakazu wjazdu do UE oraz zamrożenia aktywów, wprowadzone w związku z konfliktem na wschodniej Ukrainie, obejmują 149 osób: rosyjskich polityków i wojskowych oraz ukraińskich separatystów, odpowiedzialnych za podważanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Jest wśród nich kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina. Zamrożenie aktywów dotyczy 38 firm i organizacji. Sankcje będą obowiązywać co najmniej do 15 marca 2018 roku.

Z powodu kryzysu ukraińskiego obowiązują też inne unijne środki, m.in.: sankcje gospodarcze wobec konkretnych sektorów rosyjskiej gospodarki.

Na razie obwiązują one do 31 stycznia 2018 r. Unia utrzymuje również sankcje za nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola, ograniczone do tych terytoriów, te z kolei będą w mocy na razie do 23 czerwca 2018 r.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka