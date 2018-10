Trybunał Sprawiedliwości wydał werdykt. Jego zlekceważenie oznaczać będzie potężne kary

Fot. katarina_dzurekova/CC/Flickr.com

Werdykt Trybunału Sprawiedliwości UE blokuje kontrowersyjną reformę Sądu Najwyższego wprowadzoną przez PiS. Jeśli polski rząd nie wypełni postanowienia TSUE Polskę czekają surowe kary, przy których te związane z wycinką Puszczy Białowieskiej zbledną.

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, z którymi rozmawiał money.pl, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wstrzymał obowiązywanie ustaw o Sądzie Najwyższym. Takiego środka tymczasowego chciała bowiem również Komisja Europejska. Wyrok zapadł. Co jednak jeśli Polska go zlekceważy?

Zobacz także: Polska ma natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących Sądu Najwyższego

- Jeśli rząd się nie dostosuje, to można się spodziewać kar w wysokości 100 tys. euro dziennie. A może i więcej, bo to dla nas recydywa - tłumaczył na łamach money.pl prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego nawiązując do zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej do czasu wyroku.

Zobacz również: Bruksela chroni Puszczę Białowieską:

Z kolei pytany przez RMF24 o tę sprawę jeden z unijnych prawników, twierdzi, że sankcje mogą być nawet Większe niż w przypadku Puszczy Białowieskiej ze względu na wagę sprawy, czyli systemowy problem dotyczący sądownictwa.

Tu nie ma widełek określających wysokość kar, to TSUE na wniosek KE sam określa ich wysokość - przypomina RMF24.

Czytaj też: Sprawa polska w Unijnym Trybunale. Niepokojące informacje

Dr Barbara Grabowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nie wierzy, by rząd mógł nie dostosować się do postanowień TSUE. Na łamach money.pl stwierdza jednoznacznie: Wyroki sądów po prostu trzeba wykonywać, bez względu na grożące nam kary.

Postanowienie TSUE ma charakter prowizoryczny i zostało wydane bez zapoznania się ze stanowiskiem Polski. Nie jest ono ostatecznym rozstrzygnięciem w przedmiocie środków tymczasowych, które zostanie wydane dopiero po zapoznaniu się przez Trybunał z odpowiedzią ?? na wniosek KE. pic.twitter.com/UcEw6cV4GI -- Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ?? (@MSZ_RP) 19 października 2018

Tym czasem w piątkowym komunikacie MSZ stwierdza, że "postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE ma charakter prowizoryczny i zostało wydane bez zapoznania się ze stanowiskiem Polski. Nie jest ono ostatecznym rozstrzygnięciem w przedmiocie środków tymczasowych, które zostanie wydane dopiero po zapoznaniu się przez Trybunał z odpowiedzią PL na wniosek KE".

Czytaj też: Jarosław Gowin: rząd może zignorować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl