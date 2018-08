Turecki kryzys rozlewa się na Europę. Donald Trump zadaje Erdoganowi nokautujący cios

Ponad 14 proc. tylko w piątek straciła lira w stosunku do dolara. Wartość spadającej w przepaść tureckiej waluty dodatkowo pogrążyło podwojenie amerykańskich ceł zaporowych na stal i aluminium. Rykoszetem oberwało już euro, a w efekcie złoty i polska giełda.

"Właśnie podpisałem podwojenie ceł na stal i aluminium z Turcji" - napisał w piątek prezydent USA na Twitterze. Od dzisiaj na importowane do Stanów Zjednoczonych z Turcji aluminium nakładane jest cło w wysokości 20 proc., a na stal aż 50 proc.

Donald Trump podkreślił, że turecka lira załamała się względem "bardzo silnego dolara". "Nasze stosunki z Turcją nie są dobre teraz!" - dodał. Reakcja rynku była natychmiastowa - notowania liry tąpnęły, a w pewnym momencie turecka waluta traciła aż 23 proc. do dolara.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!