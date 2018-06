Wielka Brytania zarobi na Brexicie. Będziesz chciał zostać? Zapłacisz 65 funtów

Fot. AdobeStock/bukhta79 65 funtów - na tyle Brytyjczycy wycenili rozpatrzenie prośby o prawo do życia na Wyspach

Każdy obywatel UE, który po Brexicie zechce pozostać w Zjednoczonym Królestwie, będzie musiał zapłacić 65 funtów. To cena za rozpatrzenie wniosku o rezydenturę. Dzieci zapłacą połowę mniej.

Brytyjskie Home Office (odpowiednik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – red.) opublikowało 60-stronicowy dokument, który krok po kroku wyjaśnia procedurę niezbędną, by uzyskać prawo pozostania w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie. Najciekawszy jest fragment poświęcony temu, ile złożenie wniosku będzie kosztowało. To dokładnie 65 funtów w przypadku dorosłych i 32,5 funta w przypadku dzieci i młodzieży przed 16. rokiem życia.

Szybka kalkulacja pokazuje, że gdyby wszyscy obywatele UE mieszkający obecnie na Wyspach (3,3 mln osób) złożyli wnioski, londyński rząd zarobiłby około 172 mln funtów (przy założeniu, że 2 mln to osoby powyżej 16. roku życia). Samych Polaków w tej grupie jest ponad milion. Spokojnie można zatem szacować, że Londyn "zarobi" na nich około 40 - 50 mln funtów.

Formularz o uzyskanie prawa do legalnego mieszkania w Zjednoczonym Królestwie po opuszczeniu Unii Europejskiej będzie dostępny w 23 unijnych językach. W dokumencie trzeba będzie podać swoje dane, by system zweryfikował automatycznie prawo do pozostania. Równocześnie system sprawdzi, czy składający wniosek przypadkiem nie był w przeszłości karany za przestępstwa kryminalne.

W razie pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek każdy z obywateli UE będzie mógł otrzymać jeden z dwóch statusów: rezydenta (settled – red.) lub osoby ubiegającej się o status rezydenta (pre-settled – red.). Pierwszy z nich dotyczy osób, które przed złożeniem wniosku mieszkały na Wyspach nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat, drugi tych, którzy mieszkali krócej.

Niezależnie od uzyskanego statusu, nie zmieni się prawo jego posiadacza w zakresie dostępu do systemu służby zdrowia, emerytalnego czy innych świadczeń wypłacanych przez rząd Jej Królewskiej Mości. Co istotne, nie zmienią się regulacje dot. łączenia rodzin. Zapewnione mają także prawa dzieci, które urodzą się na Wyspach już po Brexicie.

Osoby, które już posiadają karty rezydenta Zjednoczonego Królestwa, nie będą musiały poddawać się procedurze. Kierujący brytyjskim Home Office Sajid Javid zapewnił w dokumencie, że "obywatele UE i członkowie ich rodzin nie będą musieli robić niczego w pośpiechu".

"Ich prawa nie zmienią się do końca okresu implementacji (porozumienia o wyjściu z UE – red.), czyli do 31 grudnia 2020 r., a ostatnim dniem składania wniosków przez rezydentów przebywających na Wyspach tego dnia upłynie 31 czerwca 2021 r."

System składania wniosków zacznie działać w pełni najpóźniej 30 marca 2019 r. Cały dokument w języku angielskim dostępny jest na stronie brytyjskiego Home Office.

