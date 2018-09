Wielki kryzys wciąż groźny. Dekadę po upadku Lehman Brothers bankowcy znów ostrzegają

Widmo kolejnego kryzysu jest bardzo realne. Pewnym jest, że nie będzie on taki, jakim go poznaliśmy przed dekadą. Niemniej świat ma niewielkie możliwości reakcji. Stopy procentowe są na bardzo niskich poziomach, a zadłużenie wysokie. Na politykę luzowania, gdyby zaszła potrzeba pobudzenia gospodarki brakuje miejsca.

To, że kryzys nadejdzie to niemal pewne, istotne jest pytanie - kiedy? Jak informowaliśmy w money.pl, aż 77 proc. szefów placówek bankowych boi się wybuchu kryzysu w Unii Europejskiej już w najbliższych pięciu latach. 45 proc. uważa to zagrożenie za realne, a co trzeci jest jego pewien.