Widmo kryzysu powraca. Co trzeci bankowiec wieszczy jego nadejście w ciągu 5 lat

Wojny handlowe, niepokoje wewnątrz UE i Brexit - aż 77 proc. bankowców obawia się nadejścia kryzysu gospodarczego w najbliższych latach. 45 proc. uważa to zagrożenie za realne, a co trzeci jest jego pewien.

Bankowcy z niepokojem spoglądają w przyszłość. Obecna sytuacja na arenie międzynarodowej nie uspokajają. Tarcia wewnątrz Unii Europejskiej, rozwijająca się wojna handlowa między USA a resztą świata oraz wystąpienie Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty potęgują niepokoje – pisze "Rzeczpospolita".

Optymistów jest niewielu. Zaledwie co pięćdziesiąty nie przewiduje zagrożenia. Aż 77 proc. szefów placówek bankowych jednak boi się wybuchu kryzysu w Unii Europejskiej już w najbliższych pięciu latach – czytamy w dzienniku.

Z badań zleconych przez Związek Banków Polskich firmie Kantar TNS wynika, że pewnym co do nadejścia kolejnej fali kryzysu jest co trzeci polski bankowiec. I nie ma wątpliwości, że odczuje go nie tylko Europa, ale i polski PKB, który z pewnością przyhamuje.

