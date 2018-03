Wyjątkowo szczere słowa byłego premiera. "Złoty wiek mamy od 30 lat, ale nie wszystkich dotknął"

Trzy dekady nieprzerwanego wzrostu gospodarczego nie zdarza się często. - W Polsce mamy złoty wiek - ocenił w programie "Money. To się liczy" były szef NBP Marek Belka. Równocześnie przyznał, że nie wszyscy skorzystali z jego efektów, choć troska o najuboższych w jego ocenie jest obowiązkiem.

- Złoty wiek nie wszystkich dotknął, nie wszystkim dał beneficja. PiS to zauważył i powiedział: podzielmy się z ludźmi. Nigdy nie krytykowałem programu 500+, choć jest to program źle adresowany i ma także ujemne konsekwencje. O biednych ludzi to jest obowiązek się troszczyć, a nie czekać aż im skapnie coś ze stołu bogatego. Tylko, że przy okazji zaczęto prowadzić różnego rodzaju działania, np. tworzenie na silę narodowych czempionów się źle skończy - otwarcie mówił prof. Belka.