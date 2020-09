Unia zmienia decyzję ws. przekopu Mierzei Wiślanej. Co dalej z flagową inwestycją PiS?

Gosc 2 godz. temu zgłoś do moderacji 306 19 Odpowiedz

Bardziej się martwcie ściekami płynącymi do Wisły i górnictwem. Gdybyśmy mieli normalnego sąsiada, normalna Rosję to do tej budowy by nie doszło. Pretensje kierujcie do Rosji za uprzykrzanie życia Polakom. Możecie również martwić się jak tam z ochrona środowiska w portach w Gdańsku, Gdyni, i swinoujsciu. Martwcie się tez o ten zamek w środku puszczy kto to teraz rozbierze i naprawi szkody. A najlepiej żeby Polska skansenem została. Niech nic się nie robi i nie buduje Bo będzie bardziej ekologicznie, nie ważne ze będziemy 100 lat za Europa Zachodnia i nie ważne ze oni sprowadzają do Polski fabryki które nam zatruwają powietrze i tworzą smogi w zimie podczas gdy u nich po przeniesieniu tych fabryk do Polski cieszą się ze świeższego powietrza. Nie widzicie hipokryzji zachodu? Np. Francja dużo fabryk ulokowała w Chinach. Tam dopiero jest ekologiczny dramat, ale o tym się nie mówi.