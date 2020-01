UOKiK warunkowo zgodził się na przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę

Vectra oraz Multimedia Polska (Multimedia) działają m.in. na rynku telewizji kablowej oraz dostępu do internetu.

Urząd skierował sprawę do II etapu, przedstawił również zastrzeżenia do transakcji. Przeprowadzone badanie rynku wskazało, że wydanie zgody na transakcję doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach. Jednocześnie możliwe było nałożenie na Vectrę określonych warunków, których spełnienie wyeliminuje zagrożenia dla równej rywalizacji przedsiębiorców.