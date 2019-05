Urzędy celno-skarbowe kontrolują mniej, ale typują coraz trafniej

Oznacza to wzrost skuteczności typowań do kontroli o 9,2 pkt proc. w porównaniu do roku 2017. KAS wyjaśnia, że obecnie kontrole są wykorzystywane jako element całego systemu monitorowania i zwalczania nieprawidłowości. Koncentrują się na formach działalności zwiększających ryzyko niepłacenia podatków lub uzyskiwania nieuprawnionych zwrotów VAT, podczas gdy w stosunku do uczciwych podatników prowadzone są głównie działania informacyjne.