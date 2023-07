USA posiadają technologię pozaziemską. Przyznał to były członek zespołu Pentagonu ds. UFO

XYZ 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Naiwne jest przekonanie, że pośród miliardów galaktyk, gdzie każda posiada miliardy gwiazd, wokół których krążą planety, nie ma żadnej rozwiniętej cywilizacji. I to na takim poziomie rozwoju, o którym nam się nie śni. Porównajmy ziemską technologię sprzed 100 lat z dzisiejszą. W XIX wieku coś, co dziś jest powszechne, uznawane było za magię i coś niemożliwego. Skoro my, prości Ziemianie przez 100 lat jesteśmy w stanie tak się rozwinąć to jaki poziom może osiągnąć cywilizacja, która przetrwała miliony albo miliardy lat? Część z nich pewnie się wyniszczyła sama, część rozwija się dalej. A czy nas odwiedzają? Odległości są dosłownie "kosmiczne" i wg. naszej wiedzy jest to niemożliwe. Tak samo jak kiedyś niemożliwe wydawało się wzniesienie ponad Ziemię i latanie samolotem.