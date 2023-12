USA szykują "prezent" dla Rosji na rocznicę wojny. Nowy pomysł na wsparcie Ukrainy

Wojna w Ukrainie. Zachód chce naruszyć zamrożone aktywa Rosji

Gazeta relacjonuje, że to USA zaproponowały, aby grupy robocze z G7 zbadały sposoby przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów. Wszystko po to, aby opracować dla nich ewentualny plan jeszcze przed drugą rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie.

Co prawda Waszyngton nie poparł publicznie przejęcia rosyjskich aktywów, jednak to USA przekazały dokument do dyskusji w ramach G7. Sugerują też, że zajęcie zamrożonych aktywów Moskwy byłoby zgodne z prawem jako "środek zaradczy mający na celu skłonienie Rosji do zaprzestania agresji".