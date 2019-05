Ustawa 447 i reparacje wojenne. Zamiast bilion dolarów dostać, będziemy płacić bilion złotych

W sobotę środowiska prawicowe przeprowadziły 20-tysięczną demonstrację w Warszawie. Sprzeciwiły się amerykańskiej ustawie 447/JUST. To prawo, które ma pomóc odzyskiwać mienie pożydowskie, utracone w wyniku II wojny światowej . Również to, które nie ma spadkobierców.

W tym kontekście roszczenie o wartości 300 mld dol. względem Polski wydaje się nieprawdopodobnie wielkie. I traktować należy je bardziej jako straszak, skłaniający Polskę do negocjacji niższych, akceptowalnych kwot.

Eksperci, pracujący na zlecenie władz Izraela 13 lat temu wyliczyli dużo mniejszą kwotę 30 mld dol. Nawet jednak i ona robi potężne wrażenie. To równowartość więcej niż jednej czwartej wydatków budżetu państwa za bieżący rok.

Co ciekawe, najwyższa z wskazanych kwot jest bliska trzeciej części wstępnych szacunków skali ewentualnych polskich reparacji wojennych w odniesieniu do Niemiec.

- Raport o stratach wojennych w najbliższych dniach przekazany zostanie najważniejszym osobom w państwie. Sądzę, że dość szybko całość raportu pozna także opinia publiczna - powiedział w tygodniku "Sieci" poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. PAP podaje, że na pytanie, czy kwota może być zbliżona do biliona dolarów, odpowiedział, że ta wartość jest bliska wyliczeniom.

Kwestia tylko w tym, że Niemcy odrzucają polskie roszczenia, wskazując, że już je uregulowali. Choć są argumenty wskazujące wady prawne tego "uregulowania", to zasadnym pytaniem jest, jak chcielibyśmy zmusić Niemców do przyjęcia naszego punktu widzenia?

Gdy nie ma spadkobiercy, to bierze organizacja narodowościowa?

Ustawa 447 amerykańskiego parlamentu, zwana też Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST Act, Sprawiedliwość dla tych, którzy przetrwali, ale nie otrzymali rekompensaty) przegłosowana w ubiegłym roku w kwietniu i podpisana później przez prezydenta Trumpa, uruchomiła państwową machinę największej potęgi światowej dla wsparcia organizacji, które mienie pożydowskie chcą przejmować.

O ile majątek, który ma spadkobierców powinien być zwrócony wszystkim, którym został bezprawnie odebrany i z tym chyba nikt poważny nie polemizuje (tu kłania się zgłaszana od dziesięcioleci konieczność przegłosowania ustawy reprywatyzacyjnej - na razie takie sprawy rozstrzygają sądy powszechne), to kluczowa jest sprawa mienia bezspadkowego.

Niemcy podczas II wojny światowej wymordowali całe rodziny, po których pozostał majątek bez żadnego dziedzica. Ich mienie przejął skarb państwa. Dlaczego skarb państwa? Taka jest normalna praktyka we wszystkich cywilizowanych krajach świata, nie wyłączając USA. Majątek Polaków, którzy żyli w USA i zmarli bezpotomnie, przechodzi właśnie na rzecz państwa.

Gdyby zastosować analogię do planów organizacji żydowskich, wtedy polskie, czy polonijne organizacje mogłyby żądać zwrotu całego bezspadkowego mienia obywateli USA pochodzenia polskiego. Oczywiste kuriozum, którego nikt rozsądny nie śmiałby postulować.

Do listopada (rocznica podpisania ustawy przez prezydenta Trumpa) Departament Stanu ma przedstawić w Kongresie raport w sprawie zaawansowania realizacji roszczeń na rzecz organizacji żydowskich przez Polskę i 45 innych krajów, które sygnowały Deklarację Terezińską. W Polsce pojawił się nawet specjalny przedstawiciel USA ds. walki z antysemityzmem, Elan Carr. Kto wie, czy nie grożą nam sankcje, gdyby raport ocenił nasze działania jako niewystarczające, lub żadne?

Ustawa 447 to wezwanie do zajęcia się prywatnymi roszczeniami, wynikającymi z zagłady żydów i restytucji mienia. Mienie bezspadkowe ma według jej zapisów "służyć jako podstawa do spełnienia potrzeb materialnych znajdujących się w potrzebie ofiar Holokaustu i zapewnienia ciągłej edukacji o Holokauście, jego przyczynach i konsekwencjach".